Simona Halep hat zum ersten Mal in ihrer Karriere das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon gewonnen. In einem erstaunlich einseitigen Finale von London gewann Halep gegen die favorisierte US-Amerikanerin Serena Williams in 55 Minuten 6:2, 6:2. Ein Traum-Auftakt, überragende Schnelligkeit, ein nahezu fehlerfreies Spiel und Präzision sicherten Halep den schnellen Triumph.

Für Halep ist es überhaupt erst der zweite Grand-Slam-Titel nach dem Gewinn der French Open 2018. Sie erhält dafür rund 2,6 Millionen Euro Preisgeld. "Das war das beste Match, das ich jemals gespielt habe", sagte Halep.

Williams hätte mit einem weiteren Finalsieg den Rekord von Margaret Court von 24 Grand-Slam-Siegen eingestellt, doch dieses Endspiel war nicht ihres. Stattdessen musste sie die dritte Finalniederlage nacheinander hinnehmen - und war dabei chancenlos. Damit konnte sich Williams auch nicht von Steffi Graf absetzen, die ebenfalls siebenmal in Wimbledon gewonnen hatte.

Satzgewinn für Halep nach 26 Minuten

Gleich zu Beginn unterliefen Williams ungewöhnlich viele Fehler, Halep führte nach elf Minuten bereits mit 4:0. Während Williams regelrecht geschockt wirkte, spielte Halep furios. Mit perfekter Länge in ihren Grundschlägen platzierte sie die Bälle abwechselnd in beide Ecken des Courts und brachte Williams dadurch in Bedrängnis. Zwar holte sich Williams anschließend das Spiel und gestaltete das Finale kurzzeitig etwas ausgeglichener, doch nach nur 26 Minuten ging Satz eins an die Rumänin.

Nach ihren ersten beiden Punktgewinnen im zweiten Durchgang sah es erneut kurz danach aus, als habe Williams nun zu ihrem Spiel gefunden. Doch Halep blieb unbeeindruckt. Ähnlich wie im Vorjahr Angelique Kerber verstand sie es hervorragend, das Tempo aus Williams' wütenden Angriffsschlägen aufzunehmen und geduldig auf die Fehler ihrer Gegnerin zu warten.

Beim Stand von 2:2 glückte Halep das nächste Break, wenig später baute sie mit einem weiteren ihre Führung erneut aus. Ein Vorhandfehler von Williams beendete schließlich nach nicht einmal einer Stunde das Finale. So kurz war ein Wimbledon-Finale zuletzt 2014, als die Tschechin Petra Kvitova 55 Minuten für ihren Erfolg gegen Eugenie Bouchard aus Kanada benötigt hatte.