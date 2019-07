Novak Djokovic musste nur kurz um seinen erneuten Einzug ins Wimbledon-Endspiel bangen. Im zweiten Satz des Halbfinals übernahm Roberto Bautista Agut die Kontrolle. Als der Spanier seinen ersten Satzball verwandelte, hatte er allerdings Glück: Sein Ball tropfte von der Netzkante unerreichbar in Djokovics Hälfte. Ein Jubelsturm fegte über den Center Court - und der Favorit reagierte merklich gekränkt: Ironisch animierte Djokovic die Zuschauer, weiter zu applaudieren.

Im Anschluss an einen Netzroller hält sich das Tennis-Publikum in aller Regel zurück. Doch in diesem Fall sprang es vor Freude auf. Wären Roger Federer und Rafael Nadal in Djokovics Position gewesen, wäre die Reaktion vermutlich verhaltener ausgefallen. Noch immer fällt es dem Serben schwer, die Herzen des Publikums zu erobern. Daran konnten auch vier Titel in Wimbledon nichts ändern.

Seit Jahren gilt es als offenes Geheimnis, dass der Weltranglistenerste unter der mangelnden Wertschätzung leidet. Vor allem darunter, dass es seinen beiden größten Widersachern, Federer und Nadal, deutlich einfacher gelingt, das Publikum auf ihre Seite zu ziehen. Das bestätigte nun auch Boris Becker.

"Die Leute sehen nicht den großen Erfolg"

In einem Interview am Rande des Rasenklassikers in London sagte der ehemalige Trainer des Serben, dass es eine Zeit gab, in der ihn das "sehr gestört" habe. Bereits im Juni hatte Becker dem Portal "Tennis-World" gesagt: "Die Leute sehen nicht den großen Erfolg, den er hat. Sie stellen sich nur die Frage: 'Kann er den Grand-Slam-Rekord von Federer brechen'?"

Fakt ist: Djokovic hat - wie auch Nadal und Federer - auf der ganzen Welt Millionen Fans. Allein auf Twitter und Instagram folgen ihm rund 14 Millionen Menschen. Das sind zwar weniger als bei Federer (19 Millionen) und bei Nadal (23 Millionen). Seine Popularität ist dennoch weltweit hoch. "Er ist der Bösewicht, der nichts falsch gemacht hat", befand der achtfache Grand-Slam-Champion John McEnroe während der US Open 2015. Dabei könnte es Gründe für seinen schweren Stand geben.

2008 lieferte er sich bei den US Open mit Andy Roddick in dessen Heimat eine verbale Auseinandersetzung. Der ehemalige Champion hatte dem Serben vorgeworfen, sich während eines Spiels zu oft behandeln zu lassen. Djokovic konterte in der Partie darauf und wurde von den Zuschauern ausgepfiffen. Gerüchten zufolge soll es in der Kabine zwischen den beiden fast zu einer Schlägerei gekommen sein.

Djokovic zuletzt in der Kritik

Im Laufe seiner Karriere machte sich Djokovic immer wieder einen Spaß daraus, Konkurrenten und Konkurrentinnen zu imitieren. Die Videos, die sich auf allen Kanälen schnell verbreiteten, kamen nicht überall gut an. Zuletzt stand er in der Kritik, weil er auf einer Pressekonferenz behauptete, mit dem umstrittenen und wegen Körperverletzung verurteilten ATP-Funktionär Justin Gimelstob ein "freundschaftliches Verhältnis" zu pflegen.

Djokovic verbringe 80 Prozent seiner Zeit damit, seine "Gegner zu zerstören", so McEnroe. Den Rest der Zeit versuche er, die Liebe des Publikums zu gewinnen. Das dürfte auch im Finale gegen Federer schwer werden (15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV Sky).

"Es wird nicht das erste Mal sein, dass ich gegen Federer oder Nadal auf dem Centre Court spiele. Ich habe diese Erfahrung mehr als einmal gemacht. Ich weiß, was mich erwartet", sagte Djokovic nach seinem Halbfinalsieg.

Der ehemalige Schweizer Tennis-Profi Claudio Mezzadri hat kürzlich in einem Interview mit der Zeitung "Blick" gesagt: "Wenn das Publikum Liebling Federer unterstützt, reagiert Djokovic mit genervten Gesten. Obwohl er die Liebe der Fans sucht, verscherzt er es sich ständig", so die ehemalige Nummer 26 der Welt.

Deshalb, so Mezzadri weiter, dominiere zwischen den beiden immer die Rivalität. Während im Duell zwischen Nadal und Federer auf dem Court neben all der Intensität immer viel Respekt und Sympathie bestehe.