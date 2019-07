Tatjana Maria vs. Angelique Kerber Florian Pütz Game Angelique Kerber Tatjana Maria vs. Angelique Kerber Florian Pütz Game Tatjana Maria Sie gewinnt ihr erstes Aufschlagspiel recht souverän. Maria schickt Kerber tief in die linke Ecke und spielt dann einen Vorhandslice auf die gegenüberliegende Ecke. Kerber erreicht den Ball nicht mehr. Tatjana Maria vs. Angelique Kerber Florian Pütz Livecast started! Das Match beginnt, Maria schlägt auf! Tatjana Maria vs. Angelique Kerber 7/2/19 12:09 PM Florian Pütz "Es ist ein deutsches Duell, wir drücken natürlich beiden die Daumen", sagt der Sky-Kommentator. ich kann das leider nicht, ich brauche meine Daumen zum schreiben. Tatjana Maria vs. Angelique Kerber 7/2/19 12:06 PM Florian Pütz Was ich Ihnen nicht vorenthalten möchte: Parallel spielt Andrea Petkovic auf Court 16 gegen die Rumänin Monica Niculescu. Petkovic liegt aktuell allerdings 6:2, 2:6, 4:5 hinten. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Tatjana Maria vs. Angelique Kerber 7/2/19 12:03 PM Florian Pütz Die ersten Bewegtbilder! Tatjana Maria vs. Angelique Kerber 7/2/19 12:02 PM Florian Pütz Die Spielerinnen sind auf dem Rasen und schlagen sich ein. Tatjana Maria vs. Angelique Kerber 7/2/19 11:59 AM Florian Pütz "Wir kennen uns sehr gut", sagt Tatjana Maria am Mikrofon von Sky. Ihren Spielstil wolle sie aber nicht verändern, um Kerber eventuell zu überraschen. Wenn ich der vorliegenden Statistik Glauben schenken darf, haben die beiden noch nie bei einem großen Turnier gegeneinander gespielt. Einmal ist immer das erste Mal. Tatjana Maria vs. Angelique Kerber 7/2/19 11:56 AM Florian Pütz So, schauen wir aber nun auf den Centre-Court in Wimbledon. Um 14 Uhr startet das Spiel von Angelique Kerber gegen Tatjana Maria. Kerber ist die Nummer fünf der Welt, Maria die Nummer 65, die Favoritenrolle ist also klar verteilt. Tatjana Maria vs. Angelique Kerber 7/2/19 11:50 AM Florian Pütz Geschichte schrieb die erst 15 Jahre alte Cori Gauff, die Venus Williams besiegte. Williams hatte schon zweimal in Wimbledon gewonnen, da war Gauff noch gar nicht geboren - verrückt. Solche Geschichten schreibt nur der Fußb... äh Tennissport. Tatjana Maria vs. Angelique Kerber 7/2/19 11:46 AM Florian Pütz Ja, und dann verlor auch noch Topspieler Alexander Zverev gegen die Nummer 124 der Welt, den Tschechen Jiri Vesely. Mein Kollege Philipp Joubert hat sich eingehend mit dem merkwürdigen Fall Zverev befasst. Tatjana Maria vs. Angelique Kerber 7/2/19 11:39 AM Florian Pütz Gestern ist schon so viel passiert, ich will sie mit den wichtigsten Nachrichten versorgen. Die deutschen Männer haben reihenweise verloren. Von einem "schwarzen Montag" für das deutsche Tennis war sogar die Rede. Lesen Sie hier den Bericht zu Kohlschreibers Niederlage gegen Djokovic Tatjana Maria vs. Angelique Kerber 7/2/19 11:37 AM Florian Pütz "Hello again", ich sag einfach, "Hello again". Wir hatten ja gestern schon das Vergnügen beim Spiel von Novak Djokovic gegen Philipp Kohlschreiber, das der Titelverteidiger souverän gewann. Heute schauen wir uns die Titelverteidigerin an: Angelique Kerber spielt gegen Tatjana Maria. Um 14 Uhr geht's auf dem Centre-Court los. Ich freue mich! Show more Tickaroo Liveblog Software