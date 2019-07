+++ Wimbledon-Liveticker +++ Kohlschreiber fordert Djokovic in der ersten Runde heraus

Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Game Novak Djokovic Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Game Philipp Kohlschreiber Djokovics Vorhand misslingt und Kohlschreiber hat das Break! Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Kohlschreiber spielt Djokovic in der linken Ecke fest und spielt dann rechts Longline. Da kommt der Serbe nicht mehr hin. Chance zum Break für den Deutschen. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Game Philipp Kohlschreiber Ass! Und Kohlschreiber gewinnt sein erstes Aufschlagspiel des zweiten Satzes. Der geht also schon mal besser los. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz So, Djokovic hat sein vollgeschwitztes Polohemd gewechselt, wir können weitermachen. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Die Statistik ist eindeutig: Djokovic gewinnt 78 Prozent seiner ersten Aufschläge, Kohlschreiber lediglich 44 Prozent. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Game Novak Djokovic Und dann ist es passiert: Djokovic zwingt Kohlschreiber zum finalen Fehler des ersten Satzes. Erwartungsgemäß führt der Weltranglistenerste. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Feine Vorhand des Serben - 40:15! Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Jetzt hat wieder Djokovic den Aufschlag, spätestens jetzt sollte er den Satz gewinnen. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Game Philipp Kohlschreiber Schön ausgespielt: Kohlschreiber lockt Djokovic rechts nah ans Netz und spielt dann einen Crossvolley auf die freie Seite. So holt er sich den Vorteil und gewinnt kurz darauf auch das Spiel. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Aber den schlägt er weit ins Aus! 40:40 und Kohlschreiber kann den Satzverlust vorerst verhindern. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Satzball für den Djoker! Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Game Novak Djokovic Dann leistet sich der Deutsche aber zwei unerzwungene Fehler im siebten Spiel und schenkt es damit her. Klar, er ist in einigen Rallyes drin. Aber am Ende spielt Djokovic eben oft einen noch cleveren, einen noch genaueren Ball. Deswegen liegt er hier vorne und könnte den Satz gleich gewinnen. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Game Philipp Kohlschreiber Erstes Aufschlagspiel gewonnen: Es geht bergauf bei Philipp Kohlschreiber. Aber trotzdem liegt er noch zwei Spiele zurück. Dass er diesen Satz noch zu seinen Gunsten dreht, ist unwahrscheinlich. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Die Fernsehregie jetzt mit einem Close-Up von Djokovics linkem Oberschenkel. Gewaltig, kann ich ihnen sagen. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Symbolbild: Hadern. Tony O'Brien / Reuters Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Game Novak Djokovic Und der Favorit dreht das Spiel: Erst nimmt Djokovic Gegner Kohlschreiber die Breakchance, dann schlägt er ihm die Kugel zum 4:1 nach Spielen um die Ohren. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Also mit ihren Aufschlagspielen haben es die beiden heute noch nicht: Kohlschreiber hat jetzt wieder die Chance zum Break. Aber Djokovic wehrt erstmals in diesem Spiel eine Breakchance ab. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Game Novak Djokovic Und dann ist Djokovic im Vorteil: Kohlschreiber probiert es Longline, aber der Schlag gerät zu weit und landet im Aus. Zweites gewonnenes Break für den Serben. Es steht 3:1 nach Spielen. Kohlschreiber muss zurückschlagen, will er den ersten Satz nicht schon abschreiben. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Vorteil für Kohlschreiber, aber dann schlägt er den Ball ins Netz. Ärgerlich schaut er seinen Schläger an. "Was machst du denn?", scheint er ihn zu fragen. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Der Deutsche hat Spielball und liefert sich dann eine lange Rallye mit Djokovic. Am Ende muss er sich mit einem Lob retten, den der Serbe mit einem Schmetterball zum 40-40 verwertet. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Der Kohlscribbler jagt Djokovic die Grundlinie entlang. So lange, bis der Serbe nicht mehr hinterherkommt. Das sieht man auch nicht häufig. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Die Haltungsnoten stimmen. Adrian Dennis / AFP Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Game Novak Djokovic Serve and Volley: Djokovic reißt sich bei seinem zweiten Aufschlagspiel zusammen und fertigt Kohlschreiber zu Null ab. So hatte man das schon eher vermutet. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Game Novak Djokovic Kohlschreiber geht eng ans Netz und will Djokovic überraschen, aber der schlägt einen passgenauen Crossball zum 40:30. Die Chance zum Break lässt der Favorit dann nicht liegen. Ausgleich! Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Game Philipp Kohlschreiber Feiner Stoppball von Kohlschreiber, der Djokovic damit wunderbar austrickst. 40:30 steht es für den Deutschen im ersten Spiel und dann - Achtung - holt er sich das erste Break. Starker Auftakt! Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber Florian Pütz Livecast started! Aufschlag Djokovic, das Match beginnt! Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber 7/1/19 12:08 PM Florian Pütz So sieht das auf dem Hauptplatz aus. 21 Grad, gute Laune, Sommertennis - herrlich! Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber 7/1/19 12:02 PM Florian Pütz Die Spieler sind auf dem Centre Court. Wir können dann gleich loslegen! Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber 7/1/19 11:51 AM Florian Pütz Zwölf Matches lieferten sich Kohlschreiber und Djokovic bereits. Zehn davon gewann der Djoker, zwei entschied Kohlschreiber für sich. Und da schauen wir mal zurück in den März: In der dritten Runde von Indian Wells zeigte Kohlschreiber eine konstant gute Leistung gegen den Weltranglistenersten Djokovic. Der schwächelte bei den Returns. Auch heute muss Kohlschreiber darauf hoffen, dass der Serbe Fehler macht und nicht seine gewohnte Leistung abrufen kann. Die letzten beiden Spiele gegen den Deutschen gewann Djokovic nämlich wieder souverän Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber 7/1/19 11:37 AM Florian Pütz Djokovic sieht schon mal selbstsicher aus. Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber 7/1/19 11:35 AM Florian Pütz Das war wahrlich kein glückliches Los für Philipp Kohlschreiber: Zum Auftakt in Wimbledon trifft er direkt auf Vorjahressieger und Topfavorit Novak Djokovic. Das Grandslam-Turnier könnte für den Augsburger schnell wieder vorbei sein - außer er spielt wie im März in Indian Wells. Aber dazu gleich mehr. Ich bin Florian Pütz und begleite für Sie das heutige Match. Los geht's laut Plan um 14 Uhr. Show more Tickaroo Liveblog Software