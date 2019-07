Szene des Matches: Es war der entscheidende Punkt, durch den sich Novak Djokovic zum Sieger krönte. Der Serbe schlug auf und Roger Federer hatte die Möglichkeit zum einfachen Return mit der bevorzugten Vorhand. Statt zurück in Djokovics Hälte zu spielen, missglückte der Schlag und der Ball flog senkrecht in den Himmel. Das Match hatte Kraft gekostet.

Ergebnis: Djokovic besiegte Federer in einem epischen Fünf-Satz-Match, am Ende stand es 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Damit verteidigte der Weltranglistenerste seinen Titel aus vergangenem Jahr. Hier geht es zur Meldung.

Kostprobe: Als sein Triumph feststand, Djokovic schüttelte Federers Hand, tat das gleiche beim Schiedsrichter und ließ sich dann auf dem Spielfeld vom Publikum feiern. Dabei ging er in die Hocke, rupfte ein paar Halme vom heiligen Rasen Wimbledons heraus, steckte sie sich in den Mund und nickte anerkennend.

Langwierige Angelegenheit: Um Endlosmatches zu vermeiden, hatten die Veranstalter die Einführung eines Tiebreaks im fünften Satz angekündigt. Die neue Regel feierte bei diesem Turnier Premiere, ausgerechnet im Finale wurde sie schließlich zum ersten Mal im Einzel ausgelöst. Zwischendurch fragte Djokovic den Schiedsrichter, bei welchem Spielstand es denn noch einmal in den Tiebreak gehe. Die Antwort lautete: zwölf zu zwölf.

Als beide Spieler zwölf Spiele auf dem Konto hatten, ging es in den Tiebreak um den Titel. Ein de facto endloses Match wurde zwar verhindert, es fühlte sich dennoch wie eines an: Nach 4:55 Stunden war die Partie vorbei, es war das längste Einzel-Finale in der Geschichte des Tennisturniers an der Church Road.

Mit dem Rücken zur Wand: Den fünften Triumph in Wimbledon erarbeitete sich Djokovic mit einer bemerkenswerten Leistung. Dreimal musste er in den Tiebreak mit Federer, der auf Rasen als bester Spieler der Geschichte gilt. Jedes Mal setzte er sich durch, und das in beeindruckender Manier. Je länger die Ballwechsel dauerten, desto dominanter war Djokovic.

Noch bevor es zum Match-Tiebreak kam, hatte der 32-Jährige am Rande einer Niederlage gestanden: Beim Stand von 7:7 kassierte Djokovic ein Break, woraufhin Federer bei eigenem Aufschlag zwei Matchbälle bekam. Die Nummer eins der Welt wehrte beide ab und stellte den Gleichstand im fünften Satz wieder her.

Einbruch: Vor dem nervenzehrenden fünften Satz kam Djokovic heftig ins Straucheln. Im zweiten Durchgang gab er gleich seine ersten beiden Aufschlagspiele ab, schaffte kein Re-Break und lag schnell 0:4 hinten. In dem Satz verlor er sogar einen weiteren Service und gewann nur ein Spiel. Insgesamt holte Djokovic nur zwölf Punkte - weniger als Bernard Tomic in jedem seiner drei Sätze bei seiner Erstrundenniederlage. Für seine schlechte Leistung wurde Tomic mit der maximalen Geldstrafe belegt, die ihn das gesamte Preisgeld für die erste Runde kostete.

Laurence Griffiths / AFP Mit dem "Teller" könnten er und seine Familie nicht viel anfangen, sagte Federer. Dafür schon eher mit "dem goldenen Ding".

Die Rückhand macht den Unterschied: Als bester Schlag in Djokovics Repertoire gilt seine beidhändige Rückhand-Longline. Für sein Gegenüber ist die Rückhand aber eine Schwachstelle, soweit man das bei Federer sagen darf. Dementsprechend verliefen viele Ballwechsel: Stur spielte Djokovic auf Federers linke Seite, wo dieser mit seiner einhändigen Rückhand zu Werke gehen musste. Der 37-Jährige probierte es häufig mit einem Slice, wobei ihm zahlreiche Unforced Errors unterliefen.

Schattenspiel: Mit Beginn des fünften Satzes war die Sonne bereits so weit gewandert, dass Teile des Spielfeldes im Schatten lagen. Der Spieler auf der anderen Seite blickte hingegen direkt in die Sonne und hatte dadurch Schwierigkeiten. Erst als sich eine dicke Wolke davor schob, herrschten wieder identische Lichtverhältnisse, die keinen Spieler benachteiligten.

Immer weiter: Seine ersten Grand-Slam-Turniere spielte Federer vor 20 Jahren. Selbst eine bittere Niederlage wie diese vermag den Rekordhalter für die meisten Grand-Slam-Siege nicht entmutigen. Im Anschluss auf das Match gab er sich gut gelaunt und sprach optimistisch davon, dass er weiterhin auf Titeljagd gehen werde: "Auch mit 37 Jahren ist es noch nicht vorbei."