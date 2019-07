+++ Wimbledon im Liveticker +++  Bezwingt Nadal seinen Rivalen Kyrgios?

Nick Kyrgios vs. Rafael Nadal 7/4/19 3:36 PM Marcus Krämer Der Centre Court an der Church Road füllt sich langsam wieder, doch Nadal und Kyrgios haben den Rasen noch nicht betreten. Nick Kyrgios vs. Rafael Nadal 7/4/19 3:34 PM Marcus Krämer Die Bilanz zwischen Nadal und Kyrgios ist ausgeglichen. Das überrascht auf den ersten Blick, hat der Australier in seiner Karriere doch erst fünf Turniere gewonnen. In den bisherigen sechs Matches hat es Kyrgios aber immer wieder geschafft, Nadal aus dem Konzept zu bringen. In dieser Saison gewann Kyrgios in Acapulco in drei Sätzen gegen den Spanier und brachte seinen Gegner mit Aufschlägen von unten aus dem Konzept. Ich bin gespannt, ob er diesen Trick heute wieder auspackt. Nick Kyrgios vs. Rafael Nadal 7/4/19 3:30 PM Marcus Krämer Johanna Konta hat ihr Match gegen Katerina Sinikova glatt 6:3, 6:4 gewonnen. Deshalb dürfte es hier etwas früher losgehen. Nick Kyrgios vs. Rafael Nadal 7/4/19 2:21 PM Marcus Krämer Nadal hat 18 Majorturnier gewonnen, darunter auch zweimal auf dem heiligen Rasen. Der Spanier ist auf der Tour extrem anerkannt und beliebt. Kyrgios gilt als riesiges Talent, ist bei Grand-Slam-Turnieren allerdings noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen. Außerdem hat der Australier in Tenniskreisen nicht den besten Ruf, andere halten ihn für extrem unterhaltsam. Sicher ist aber, dass sich Nadal und Kyrgios nicht leiden können. Das heutige Match gilt als Höhepunkt der ersten Woche. Nick Kyrgios vs. Rafael Nadal 7/4/19 2:18 PM Marcus Krämer Herzlich Willkommen vom dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres. In Wimbledon treffen in der zweiten Runde zwei Spieler aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Rafael Nadal und Nick Kyrgios. Das Match ist auf dem Centre Court als drittes Spiel angesetzt, es könnte ab 18 Uhr losgehen. Wir sind dann live dabei, mein Name ist Marcus Krämer und ich werde Sie begleiten. Show more Tickaroo Liveblog Software