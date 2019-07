Viele hatten vor dem Halbfinale zwischen Roger Federer und Rafael Nadal mit einem Match über die volle Distanz gerechnet. Federer kam zwar im zweiten Durchgang ins Straucheln, fand aber wieder in die Spur und gewann schließlich 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4 - nach vier Sätzen und 3:02 Stunden stand der Wimbledon-Rekordsieger im Endspiel des Rasenturniers. Dort trifft er auf Novak Djokovic.

Es war das insgesamt 40. Duell der ewigen Rivalen, in Wimbledon hatten Federer und Nadal zuletzt vor elf Jahren im Endspiel gegeneinander gespielt. Damals gewann Nadal in fünf Sätzen, das Match gilt bis heute als eines der spektakulärsten in der Geschichte des Turniers. In jüngerer Vergangenheit hat Federer nun acht der vergangenen sieben Partien gegen den Spanier gewonnen. Insgesamt steht es 16:24 aus Sicht des Schweizers.

Im ersten Satz brachten beide Profis ihre Aufschlagspiele durch, sodass es zum Tiebreak kam. Diesen entschied Federer 7:3 für sich. Der nächste Durchgang verlief schon spektakulärer: Als er selbst die Chance zum Break hatte, unterliefen Federer mehrere unnötige Fehler hintereinander - anschließend kassierte er selbst eins. Daraufhin brach der 37-Jährige ein, Nadal holte ein weiteres Break und glich nach Sätzen aus.

Federer fing sich und gewann seine ersten beiden Aufschlagspiele im dritten Satz ohne Punktverlust. Ein Doppelfehler des Schweizers gewährte Nadal zwei Breakbälle, die Federer jedoch nach langen Ballwechseln abwehrte und 4:1 in Führung ging. Resolut beendete er den dritten Satz.

Nadal sorgt für Spannung am Ende

Im vierten Durchgang nutzte Federer im dritten Spiel seinen zweiten Breakball. Ab dem Zeitpunkt lief Nadal nur noch hinterher. Beim Stand von 2:3 war der 33-Jährige einem Breakball sehr nahe, leistete sich aber zwei Fehler. Nadal machte es beim Stand von 4:5 noch einmal spannend, nachdem er bereits zwei Matchbälle abgewehrt hatte. Eine Breakchance ließ er ungenutzt, wehrte zwei weitere Matchbälle ab, musste sich jedoch beim fünften Anlauf Federers geschlagen geben.

Im anderen Halbfinale hatte 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 gegen den Spanier Roberto Bautista Agut gewonnen. Die Nummer eins der Weltrangliste bekommt somit im Finale die Chance auf eine Titelverteidigung. Im vergangenen Jahr hatte sich Djokovic im Endspiel gegen Kevin Anderson durchgesetzt.