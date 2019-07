Serena Williams brachte es auf den Punkt. Bei der Siegerehrung im Anschluss an ihr elftes Wimbledon-Endspiel wurde die Amerikanerin nach der Leistung ihrer Gegnerin gefragt. "Sie hat wirklich wahnsinnig gespielt", sagte Williams. Und wahnsinnig trifft es ganz gut, um die Leistung von Simona Halep zu beschreiben. Die Rumänin fegte in nur 55 Minuten über Williams hinweg und gewann zum ersten Mal die wichtigste Trophäe der Welt.

"Es ist ein unglaublicher Moment. Es war immer ein Traum, hier zu gewinnen. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Mutter", sagte Halep kurz nach dem größten Triumph ihrer Karriere. Ihre Mutter, so die neue Weltranglistenvierte, habe ihr schon als Kind mit auf den Weg gegeben, dass sie das Wimbledon-Finale erreichen müsse, um wirklich etwas erreicht haben zu wollen. Als Motivation, das verriet sie lachend, diente ihr auch die Mitgliedschaft auf Lebenszeit, die jeder Profi nach dem Titelgewinn in London erhält.

Im gesamten Turnierverlauf nur einen Satz verloren

Halep und Wimbledon? Das war bis zu diesem Jahr noch keine Liebesgeschichte gewesen. 2012 und 2015 war sie bereits in der ersten Runde gescheitert, im vergangenen Jahr war wenige Wochen nach ihrem Sieg bei den French Open auch schon in Runde drei Schluss. Und in dieser Saison hatte Halep vor Wimbledon lediglich ein Finale erreicht, als Topfavoritinnen galten andere. Doch sowohl die Titelverteidigerin Angelique Kerber als auch die Rasenspezialistin Karolina Pliskova schieden früh aus. So war der Weg frei für Halep, die in sieben Partien nur einen Satz abgab.

Ihr bestes Spiel folgte dann im Finale. Sie zwang ihre Kontrahentin zu vielen Fehlern, indem sie jeden noch so aussichtslosen Ball zurückschlug. Williams musste sich hinterher eingestehen, dass sie es deshalb irgendwann mit dem Tempo ihrer Schläge übertrieben habe. Halep benötigte nicht einmal eine Stunde, um Tennis-Geschichte zu schreiben.

(Toby Melville/Pool Photo via AP) Erst der Finalsieg, dann der Jubel: Simona Halep posiert nach ihrem Triumph in Wimbledon mit der Trophäe

Die 27-Jährige gewann als erste Rumänin das Turnier an der Church Road. Weder Ilie Nastase, der in den Siebzigerjahren zu den besten Sandplatzspielern der Welt gehörte, noch die ehemalige French-Open-Siegerin Virginia Ruzici konnten in Wimbledon triumphieren. Halep zählt mit zwei Grand-Slam-Siegen nun zu den erfolgreichsten Sportlerinnen ihres Landes, schon nach dem Titel in Paris wurden Vergleiche mit der fünffachen Olympiasiegerin Nadia Comaneci gezogen.

Dritte Grand-Slam-Final-Niederlage seit 2018

Während Halep auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ist, muss Williams einen weiteren Rückschlag verkraften. Für sie ist es die insgesamt neunte Niederlage im Endspiel eines Majors - und bereits die dritte binnen eines Jahres. "Jede Niederlage ist hart für mich. Aber wenn jemand so gut spielt wie Simona, ist da nichts, was du tun kannst", sagte Williams.

Dass sie den Rekord von Margaret Court erneut verpasst hat, spiele in ihrem Kopf keine Rolle. "Ich will nur Spaß haben und das Beste aus mir herausholen", so Williams. Nach einem baldigen Karriereende sieht es nicht aus. Die bald 38-Jährige beteuerte, dass es ihrem zuletzt angeschlagenen Knie "sehr gut" gehe und dass sie derzeit sehr glücklich sei.

Das trifft auch auf Halep zu. "Ich bin ziemlich sicher, dass das heute das beste Match meines Lebens war", sagte sie.