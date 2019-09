Die Leichtathletik ist eine meiner Erziehungsberechtigten gewesen. Mit ihr bin ich groß geworden, wir sind auch zusammen gealtert. Ich schaute zu ihr auf, sie war so etwas wie meine Königin. Wenn es überhaupt möglich ist, in jener Zeit neben Borussia Mönchengladbach im Sport noch eine zweite Liebe zu haben, dann war sie es.

Ich wünschte so, sie wäre es auch heute noch.

Eigentlich müsste man hier nur Namen herunterschreiben, es würde mir reichen, um für eine ganze Weile in Erinnerungen zu schwelgen. Die Liste der Medaillengewinner der ersten WM 1983 damals in Helsinki ist eine einzige Tour der Nostalgie: Calvin Smith, Steve Cram, Werner Schildhauer, Alberto Cova, Arto Bryggare, Boguslav Maminski, Willie Banks, Marlies Göhr, Jarmila Kratochvilova, Mary Decker, Helena Fibingerova. Und natürlich Fatima Whitbread. Niemand vergisst sie.

Die Ringelstrümpfe von Heide Rosendahl

Alles fing an mit Heide Rosendahl. Und ihren Ringelstrümpfen. Die heiteren Spiele von München. Die so furchtbar mündeten in den Attentaten auf die israelische Mannschaft, der Katastrophe von Fürstenfeldbruck. Mit sechs Jahren habe ich das alles noch nicht verstanden, aber den Zweikampf in der Sprintstaffel zwischen Heide Rosendahl, Deutschland West, und Renate Stecher, Deutschland Ost, den konnte man auch mit sechs Jahren schon begreifen.

Speerwerfer Klaus Wolfermann, Geher Bernd Kannenberg und Mittelstrecklerin Hildegard Falck, die im Lauf eines Nachmittags drei Goldmedaillen für Deutschland West holten. Ich erinnere mich noch an die aufgelöste Stimmung zu Hause an diesem Sonntag, den 3. September. Hatten wir es denen aus der DDR doch einmal so richtig gezeigt. Ein goldener Sonntag. Zwei Tage später schlugen die Attentäter zu.

Leichtathletik war in dieser Zeit überall, im Fernsehen, in der Zeitung. Länderkämpfe zwischen der Bundesrepublik, Großbritannien und Italien samstagnachmittags in der ARD, stundenlange Übertragungen darüber, wie Hein-Direck Neu seinen Diskus in die Ferne schleuderte und ein schwer atmender Karl Fleschen dem Feld hinterher lief. Weißes Trikot, roter Brustring. Schlichte Eleganz.

Am Karsamstag nahm uns der Vater mit ins Paderborner Inselbadstadion, Start und Ziel vom Osterlauf, ein Pflichttermin wie die Frühmesse am nächsten österlichen Morgen in der Paterskirche. Die besten deutschen Langstreckler kamen dann in unsere Stadt, ich erinnere mich an einen ehrgeizigen jungen Läufer namens Wolf-Dieter Poschmann, der Autogramme für die Kleinen schrieb.

Eine Zeit der Typen

Ohnehin, es war eine Zeit der Typen, deren Karriereweg ich nahezu atemlos am Fernseher verfolgte, stets begleitet von Dieter Adler mit seinem rollenden R und Karl Senne am Mikrofon. Über den Mittelstreckler Alberto Juantoreno erfuhr ich, dass es irgendwo eine Insel Kuba gibt und einen Staatsführer, dem Siege im Sport offenbar recht wichtig waren. Die Mittel- und Langstreckler waren für mich ohnehin die Größten: Der stoische Thomas Wessinghage, der hechelnde, schon kurz nach dem Startschuss wie am Rand des Zusammenbruchs wirkende Hans-Jürgen Orthmann, der Mann mit der Mütze, die hoch aufgeschossene Brigitte Kraus.

Und dann die lässigen Hochsprung-Typen Dietmar Mögenburg und Carlo Tränhardt. dazu als Gegensatz der spröde Dritte im Bunde, Gerd Nagel, der eher wie ein Reinhard-Mey-Double wirkte. Ich kannte all ihre Bestleistungen, immer so um die 2,30 Meter, einmal im Jahr traf sich die Combo in Eberstadt zum Hochsprung-Meeting, das stand dann auf den Sportseiten ganz oben, ebenso, wie sich die Zehnkämpfer in Götzis schlugen, der Letzigrund in Zürich war ein magischer Name.

Die Faszination dieses Sports, dieses vermeintlich Ursprüngliche des Laufens, Springens, Werfens, die Ästhetik eines Hürdenlaufs, der wunderbare Bewegungsablauf der Stabhochspringer, das Muskelspiel der Zehnkämpfer, es hatte mich früh in den Bann gezogen. Noch heute kann ich die großen Duelle sofort abrufen: Coe gegen Ovett auf der Mittelstrecke, Wessinghage gegen Wellmann, Harald Schmid gegen Ed Moses über 400 Meter Hürden, Decker gegen Zola Budd in Los Angeles 1984, Guido Kratschmer, Siggi Wentz und Jürgen Hingsen gegen Daley Thompson im Zehnkampf mit der Schadenfreude, wenn der großspurige Jürgen Hingsen mal wieder gegen den Briten den Kürzeren gezogen hatte.

Der Mantel des Schweigens

Mein Held war der 400-Meter-Läufer Hartmut Weber, der seinen großen Moment bei der EM 1982 hatte. Weber, runde John-Lennon-Brille auf der Nase, lang wie dünn, so einen hätte man im Germanistik-Seminar erwartet. Stattdessen wurde er Europameister in Athen. Bei den Titelkämpfen, bei denen Deutschland-West acht Mal Gold holte. Nirgends wurde der ideologische Kampf im Sport zwischen West und Ost so verbissen und gleichzeitig wunderbar ausgefochten wie in der Leichtathletik. Mit welchen Mitteln da gearbeitet wurde, welche Pillen wohlgemerkt auf beiden Seiten eingeschmissen wurden, darüber wurde der Mantel des Schweigens ausgebreitet.

Irgendwann wurde der Mantel dann weggerissen, spätestens nach der 100-Meter-Battle 1988 von Seoul zwischen Carl Lewis und Ben Johnson. Spätestens als die Siebenkämpferin Birgit Dressel starb, vollgepumpt mit Medikamenten. Spätestens, als die Mauer weg war und das Dopingsystem der DDR sich offenbarte.

Seitdem hat die Leichtathletik das Hehre verloren, die Unschuld sowieso, das Doping ist sie nicht mehr losgeworden, Medaillenplätze und Bestleistungen werden mit Jahrzehnte langer Verspätung korrigiert oder gestrichen, Funktionäre haben jahrelang gekungelt, verschoben, die Hand aufgehalten. Die Leichtathletik hat so viel getan, sich selbst kaputt zu machen. Die Fernsehanstalten übertragen mittlerweile lieber Drittligafußball. Der Letzigrund ist nur noch irgendein Termin im Jahreskalender.

Die Leichtathletik, sie ist immer noch wunderbar anzusehen, ein gelungener Stabhochsprung ist immer noch ein Gesamtkunstwerk, ein Hürdenlauf ist immer noch die reine Ästhetik, ein milder Sommerabend im Stadion immer noch ein Genuss. Aber es ist so schwer geworden, sie noch zu lieben. Nein, es ist unmöglich geworden. Meine Königin hat abgedankt. Es ist so schade. Die Liebe ist der Schwermut gewichen.

Ab Freitag ist 36 Jahre nach der Premiere in Helsinki wieder Weltmeisterschaft. In Katar. Hartmut Weber hat nach seiner Karriere eine Ausbildung zum Steuerprüfer gemacht.