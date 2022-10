Offizielle iranische Stellen halten sich bis auf die kurze Stellungnahme der iranischen Botschaft bislang zurück. In dem Tweet hat die Botschaft in Seoul lediglich über »fake, false news and disinformation« im Fall Rekabi geklagt. Dazu postete sie ein Foto, das die Sportlerin bei einem früheren Auftritt in Moskau zeigte – damals mit Kopftuch.