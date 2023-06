Was sind die Special Olympic World Games?

Ein globales Sportevent, das genau wie die Olympischen Siele alle zwei Jahre ausgetragen wird, und zwar unterteilt in Sommer- und Winterspiele. Bei den Special Olympics treten dabei Menschen mit geistiger Beeinträchtigung an. Das grenzt die Veranstaltung auch von den Paralympics ab, die stets im Anschluss an Olympia ausgetragen werden und an denen Athletinnen und Athleten mit körperlichen Beeinträchtigungen teilnehmen. In Berlin gehen nun rund 7000 Sportlerinnen und Sportler aus 190 Ländern in 26 Sportarten an den Start. Übrigens leben die Teams nicht wie bei den Olympischen Spielen abgeschottet im Athletendorf; denn neben dem sportlichen Wettstreit geht es bei den Special Olympics auch darum, Inklusion und Teilhabe zu stärken und auch im Nachgang zum Abbau von Barrieren beitragen.