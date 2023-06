So geschehen am Donnerstag bei den Special Olympics World Games in Berlin beim Fußball-Halbfinalspiel zwischen Deutschland und der Schweiz. Das Siegerteam »SO Deutschland 1« freute sich nach den zweimal 20 Minuten im Sieben-gegen-Sieben weniger über den Finaleinzug am Samstag gegen Uganda (13 Uhr) und die Chance auf eine Goldmedaille, als vielmehr mit der Einteilung in eine schwächere Leistungsklasse zu hadern.