Jörg Bleske, Head Coach Freiwasser:

»Ihr denkt dran, ihr müsst zwei komplette Runden machen. Zwei komplette. Erst in der dritten Runde abbiegen in den Zieleinlauf. Und nicht vergessen, anzuschlagen.«

Noch gut eine halbe Stunde, dann hat Leo Heckel seinen großen Auftritt. Gemeinsam mit seinem Schwimmpartner Adrian Schlüter startet er bei den Special Olympics World Games in Berlin im Finale über 1500 Meter im Freiwasserschwimmen.

»Läuft heute! Ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Gestern war das super. Heute haut Ihr den richtigen raus. Ganz starke Leistung. Wollen wir gucken, was am Ende rauskommt. Haut rein, Jungs!«

Reporter:

»Leo, es ist nicht mehr lange. Wie geht es Dir jetzt gerade so?«

Leo Heckel, Athlet Special Olympics:

»Sehr gut. Ich lasse mich überraschen, was es wird.«

Der Wettkampf zur Klassifizierung am Vortag lief für Adrian und Leo schon mal gut. Da wurden sie hinter dem mexikanischen Team Zweite. Je nach Platzierung bei diesen Vorläufen werden die Sportlerinnen und Sportler bei den Special Olympics in unterschiedliche Leistungsklassen eingeteilt. Im Unified-Sport treten im Sinne der Inklusion Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigung als Paar an. Letzte Handgriffe am Anzug. Und schon geht es ins Wasser. Die Temperatur im See in Berlin-Grünau ist nach den heißen Tagen eher zu warm. Anders als die Konkurrenz schwimmen Leo und Adrian aber dennoch in einem geschlossenen Neoprenanzug. Für den besseren Auftrieb. Für den Start haben sich die Schwimmer aus Hamburg für die Position ganz außen entschieden, um besser um die erste Kurve zu kommen. Ob sich das auszahlt?

Ansager:

»Take your marks!«

Ein Schwimmbad in Hamburg-Altona, fünf Wochen zuvor. Hier trainieren die zwei Sportler dreimal die Woche beim Eimsbütteler TV. Der Verein hat sich den Inklusionssport auf die Fahnen geschrieben.

Krister Otterberg, Heimtrainer ETV Hamburg:

»Hälfte habt ihr schon rum. Ab jetzt geht es bergab.«

Leo schwimmt, seitdem er zwei ist. Er hat eine globale Entwicklungsstörung mit geistiger Behinderung. Verursacht durch einen Sauerstoffmangel bei seiner Geburt. Manchmal verliert er beim Schwimmen die Linie.

Adrian Schlüter, Athlet Special Olympics:

»Das kommt schon mal vor. Wenn Leo zum Beispiel nicht hochschaut. Dann schwimmt er kreuz und quer durchs Becken. Hier in der Halle ist es jetzt nicht so ein großes Problem, aber wenn wir dann zum Beispiel draußen trainieren. Dann kann das schon mal in eine Richtung sein.«

Krister Otterberg notiert ständig Zeiten und Bahnen. Er hat als Heimtrainer mit Adrian und Leo vor einem Jahr die nationalen Special Olympics gewonnen. Eine große Herausforderung besteht darin, dass sich die geistig Behinderten im Training schnell ablenken lassen. Da reicht schon ein anderer Trainingsort.

Krister Otterberg, Heimtrainer ETV Hamburg:

»Und die Umstellung, bis das Training in der anderen Halle, weil die ja dunkler ist, eine andere Farbgebung hat und so weiter - das hat man den Sportlern überall angemerkt, dass wir erst mal reinkommen mussten, bis die Gewöhnung wieder da war.«

Leo ist mit 23 Jahren aber schon ein erfahrener Schwimmer. Er hat sich für die Weltspiele in Berlin hohe Ziele gesetzt.

Reporter:

»Mit welchen Erwartungen, mit welchen Zielen fährst du denn dahin? «

Leo Heckel, Athlet Special Olympics:

»Ich will eine Goldmedaille am besten. Das wäre so das i-Tüpfelchen.«

Mal sehen, ob er sich diesen Traum tatsächlich erfüllen kann. Die Special Olympics: die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Es geht bei diesen Spielen mehr als sonst im internationalen Sport um das olympische Motto. Einen offiziellen Medaillenspiegel gibt es nicht. Doch das Dabeisein ist nicht für jeden alles – es geht vielen Athletinnen und Athleten auch ums Gewinnen. Fast 20.000 Freiwillige helfen bei der Abwicklung. Rund 7000 Sportlerinnen und Sportler aus gut 180 Ländern messen sich in 26 Disziplinen.

Besucher:

»Supernettes Fest hier. Und alle sind superfreundlich. Für jeden ist irgendwas dabei. Und Inklusion wird gelebt.«

Besucherin:

»Ich finde, die verdienen genauso viel Aufmerksamkeit wie die anderen auch. Ich meine, in Deutschland wird sonst immer nur Fußball geguckt. Ja, einfach mal reinschauen. «

Besucherin:

»Schöne bunte Veranstaltung. Ich hätte mir trotzdem noch ein bisschen mehr von der organisatorischen Seite, von der Berliner Seite gewünscht. Mir fehlt es auch in der Stadt, ehrlich gesagt, so ein bisschen mehr. Da sieht man zu wenig davon. Es ist ein bisschen schade, dass da Möglichkeiten liegengelassen wurden.«

Durchaus kritische Töne. Auch beim Rennen auf der Regattastrecke in Grünau sind leider nur wenige Zuschauer. Angefeuert wurden die Schwimmerinnen und Schwimmer vor allem von Familien- oder Teammitgliedern. Leo und Adrian haben einen guten Start erwischt. Führen knapp vor dem Duo aus Mexiko.

Jörg Bleske, Head Coach Freiwasser:

»Adrian speziell weiß, was er zu tun hat. Und Leo hat er im Schlepptau. Er passt ganz genau auf, inwieweit Leo ihm folgen kann. Wenn nicht, dann drosselt er das Tempo. Und ist Leo gut dabei, schwimmt er ein bisschen schneller. Also das kann er schon richtig gut.«

Kurz vor den ersten 500 Metern sind die Mexikaner an dem deutschen Team vorbeigezogen. Aber Leo und Adrian haben ihren Rhythmus gefunden – kommen sie noch einmal heran?

Jörg Bleske, Head Coach Freiwasser:

»Der Puls steigt natürlich. Erste Runde beendet. Super vorne. Kann alles passieren: Erster, Zweiter, Dritter. So sieht es im Augenblick aus. Aber ist eben erst das erste Drittel der gesamten Strecke.«

Die Mexikaner sind zu stark. Und kommen als Erste ins Ziel. Dahinter gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei. Zwischen Deutschland und dem Duo aus Costa Rica. Leo hat schließlich die meisten Reserven, er schlägt sogar vor Adrian an. Nach 1,5 Kilometern liegen sie mit 25 Minuten und 33 Sekunden hauchdünn vor den Costa-Ricanern. Was für eine Leistung: Innerhalb eines Jahres haben sich die Deutschen um viereinhalb Minuten verbessert. Für das i-Tüpfelchen, die Goldmedaille, hat es nicht gereicht. Aber das stört die Zuschauer kaum. Sie feiern enthusiastisch. Und Leo erweist sich als echter Sportsmann. Kaum aus dem Wasser, gratuliert er zuallererst dem Siegerteam. Danach: erstmal hinsetzen und etwas trinken. Ein Jahr lang haben sie sich auf diese Spiele vorbereitet. Die Augenblicke jetzt sind der verdiente Lohn. Jeder will Leo sehen.

Krister Otterberg, Heimtrainer ETV Hamburg:

»Freut mich so. Ich hatte echt Gänsehaut. Super. Du hast aber noch versucht, die anderen zu kriegen.«

Leo Heckel, Athlet Special Olympics

»Ja.«

Krister Otterberg, Heimtrainer ETV Hamburg:

»Ihr seid echt noch aufgeschwommen.«

Leo Heckel, Athlet Special Olympics:

»Ich weiß noch nicht, was wirklich passiert ist. Also ich bin jetzt stolz, dass wir jetzt zweiter Platz geworden sind.«

Reporter:

»Gibt es denn jetzt so was wie ein nächstes Ziel, Leo, wie geht es jetzt weiter? «

Leo Heckel, Athlet Special Olympics:

»Weiterschwimmen! Vielleicht die nächsten Weltspiele mitmachen, wenn es klappt. Aber das kann ich jetzt hier im Moment nicht sagen, weil, das ist ein langes Ziel und ja.«

Reporter:

»Und jetzt wird erstmal ein bisschen gefeiert? «

Leo Heckel, Athlet Special Olympics:

»Erstmal wird ein bisschen gefeiert.«

In vier Jahren finden die nächsten Special Olympics Summer World Games statt. Leo ist dann 27. Und eines hat er abseits der Kamera noch verraten: Er möchte diese Goldmedaille – unbedingt.