Am 20. November startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. 200 Milliarden Dollar investiert das Emirat rund um das WM-Projekt. 200 Milliarden für drei Wochen Rampenlicht. Die teuerste WM der Geschichte – und gleichzeitig die am meisten kritisierte. Auch in den europäischen Klubfußball pumpt Katar Millionen – nach Paris, Barcelona und zum FC Bayern.