An einer Haarnadelkurve der Stadsgårdsleden waren die Läufer irrtümlich falsch weitergelaufen. »Es gibt eine kleine Passage, wo unsere Autos nicht mitfahren können und dann müssen die Polizeimotorräder die Eliteläufer richtig führen. Aber aus irgendeinem Grund ging es schief«, sagte Fridell.

Am Ende setzte sich nach 43,195 anstatt 42,195 Kilometern Kirwa in 2:11:08 Stunden durch. Zweiter wurde Kesete (+ 37 Sekunden), Rang drei ging an den Keniaer John Langat (2:12:39 Stunden). Tesfaye wurde Vierter. Den Streckenrekord von 2:10:58 Stunden verpasste das Trio knapp. Ihn hatte Stanley Kipchirchir Koech aus Kenia 2016 aufgestellt.



Bei den Frauen gewann die Äthiopierin Tsige Haileslase bei ihrem Debüt in Stockholm in 2:31:48 Stunden.