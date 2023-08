Die Fußbal-Talksendung »Doppelpass« von Sport1 ist darauf angelegt, dass es auch mal kerniger zugeht. Aber ein Beginn wie am Sonntag war auch für Moderator Florian König neu: Als Experte Stefan Effenberg gerade sprach, tauchte plötzlich ein Mann am Set im Hilton Airport am Münchner Flughafen auf, mischte sich in die Diskussion ein und sorgte kurzzeitig für Irritationen.