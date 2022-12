In der kommenden Woche findet in Melbourne die Kurzbahn-Weltmeisterschaft im Schwimmen statt. Australien war als Gastgeber für das russische Kasan eingesprungen. Der Ukrainekrieg hat den internationalen Wettkampfkalender durcheinandergewirbelt. Die Ächtung Russlands kam aber für einige Verbände zu kurzfristig. Sie schafften es nicht mehr, die Veranstaltungen zu verlegen. In etlichen Sportarten mussten daher in den vergangenen Monaten die Wettkämpfe ersatzlos gestrichen werden.