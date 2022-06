Sportgrafik der Woche Deutschland bei der Formel 1 abgehängt

Das Autofahrerland Deutschland wird abgehängt. Seit vergangenem Jahr gibt es kein Formel-1-Rennen mehr auf dem Hockenheim- oder dem Nürburgring. Zudem bekamen weniger deutsche Fahrer die Chance mitzuwirken. Besonders litten deren Erfolge. Noch nie in den vergangenen zwölf Jahren holten die deutschen Piloten in den ersten neun Rennen der Saison so wenige Punkte wie dieses Jahr. Mercedes hielt lange Zeit die deutsche Fahne hoch. Doch in diesem Jahr schwächelt das Team, es liegt in der Konstrukteurswertung bisher hinter Red Bull und Ferrari.