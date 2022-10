Bei einer Massenpanik in einem Fußballstadion kamen am vergangenen Wochenende in Indonesien 133 Menschen zu Tode, zudem gab es mehr als 300 Verletzte. Die Polizei gab später Fehler zu, sie hatte Tränengas in eine Menge aufgewühlter Fans geschossen. Es war eine der schwersten Tragödien in einer Fußballarena. Auch bei vielen anderen Massenunglücken trug das Fehlverhalten von Sicherheitskräften wesentlich zur hohen Zahl an Todesfällen bei.