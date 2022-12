Sprinterin Gina Lückenkemper und Zehnkämpfer Niklas Kaul sind Deutschlands Sportlerin und Sportler des Jahres 2022. Die beiden Leichtathleten wurden nach ihren Erfolgen bei der Heim-EM in München am Sonntagabend im Rahmen einer feierlichen Gala im Kurhaus in Baden-Baden ausgezeichnet. Die Ehrung zur Mannschaft des Jahres erhielten die Fußballer von Eintracht Frankfurt nach ihrem Triumph in der Europa League.