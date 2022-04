Nach Vorwürfen im Zusammenhang mit Doping in der DDR lässt der Vorsitzende des Bundestags-Sportausschusses und Biathlon-Olympiasieger, Frank Ullrich, seine Funktion im Aufsichtsrat der Nationalen Anti-Doping-Agentur (Nada) ruhen. Er wolle die Kritik, die er für unzutreffend halte, für sich »abwägen und in dieser Zeit das Amt bei der Nada ruhen lassen«, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. Die Vorwürfe sollten »weder dem Amt schaden, noch das Vertrauen von Doping-Opfern beschädigen«.