Der neue deutsche 200-Meter-Rekordhalter Joshua Hartmann ist bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften schon im Vorlauf ausgeschieden. Der deutsche Meister kam am Mittwoch in Budapest in enttäuschenden 20,51 Sekunden nicht über den vierten Rang in seinem Rennen hinaus. »Schwer zu sagen, was passiert ist. Ich bin eigentlich besser drauf denn je«, sagte Hartmann danach. Später räumte er ein: »Ich habe mich hinten raus vielleicht zu sicher gefühlt.«