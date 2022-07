Der schnellste 100-Meter-Sprint bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften ist schon 13 Jahre her. In Berlin kamen die acht Männer des WM-Endlaufs auf einen Mittelwert von 9,92 Sekunden. Seitdem sind die Zeiten weitgehend konstant geblieben. Die Rennen der Frauen werden indes immer schneller. In Eugene im US-Bundesstaat Oregon stellten die Sprinterinnen jetzt einen neuen WM-Rekord auf. Der schnellste Sprint einer Frau ist aber weiter unerreicht: Die Amerikanerin Florence Griffith-Joyner lief vor 34 Jahren die 100 Meter in 10,49 Sekunden.