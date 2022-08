Ryzih blickt auf eine erfolgreiche Stabhochsprung-Karriere zurück. Ihren ersten internationalen Erfolg feierte sie 2003 mit Gold bei den Jugendweltmeisterschaften im kanadischen Sherbrooke. Bei den Europameisterschaften 2010 in Barcelona sicherte sie sich die Bronzemedaille, sechs Jahre später gelang ihr in Amsterdam mit EM-Silber ihr größter Erfolg. Ryzih nahm außerdem 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro an Olympischen Spielen teil (Platz sechs und zehn) und erreichte drei Top-Acht-Plätze bei Weltmeisterschaften.