Für die zweimalige Hochsprung-Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Meyfarth ist das »populistischer Unfug«, wie sie dem »Tagesspiegel« sagte. Die Förderung sieht die 66-Jährige nicht als zu gering an. »Ich weiß nicht, was da einen Sportler noch hindern soll, genauso wie ein sogenannter ›Vollprofi‹ zwei Trainingseinheiten am Tag zu absolvieren und vielleicht noch eine Physiotherapieeinheit«, sagte sie.