Jetzt ist Jones mit nur 44 Jahren bei einem Unfall gestorben, wie unter anderem der US-Sender CNN berichtet.

Jones war bereits am Sonntag beim Surfen vor Indonesiens Mentawai-Inseln verunglückt. Diese liegen vor der Westküste Sumatras.

Wie sein Vater erklärte, hatte sich Jones am eigenen Surfbrett verletzt. Demnach schlitzte sich der Sportler an der Finne die Femoralarterie auf. Diese sorgt für die Blutversorgung im Bein. Eine Verletzung kann zu lebensbedrohlichem Blutverlust führen – wie es nun offenbar bei Jones der Fall war.

»Er war ein bescheidener Künstler. Seine Bilder waren unglaublich«, sagte John Jones über seinen Sohn. Auch Mikala Jones’ Tochter Isabella wandte sich an die Öffentlichkeit. »Dad ist in einen schlimmen Surfunfall geraten und hat es nicht geschafft«, schrieb sie bei Instagram. Dazu postete sie Fotos mit ihrem Vater aus der eigenen Kindheit. »Du warst noch nicht dran, zu gehen. Das hier ist zu früh«, so Isabella Jones an den Vater gerichtet.