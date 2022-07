Die 22-Jährige Olympiasiegerin Sydney McLaughlin hat sich mit dem ersten Weltrekord der Leichtathletik-WM in Eugene den Titel über die 400 m Hürden gesichert. Sie unterbot in unglaublichen 50,68 Sekunden ihre vier Wochen alte Bestmarke, die sie an gleicher Stelle erzielt hatte. Und zwar um gleich 73 Hundertstel.