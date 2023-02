Mit dem Start des berühmten Mehrtagesrennens Paris-Nizza am Sonntag kommender Woche nimmt die Radsportsaison in Europa Fahrt auf. Auch in diesem Jahr wird das Duell von Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard aus Dänemark und Superstar Tadej Pogačar im Mittelpunkt des Interesses stehen. Wie überragend die Qualitäten des 24-jährigen Slowenen sind, zeigt diese Grafik: Mit der Zahl seiner bisherigen Erfolge in so jungen Jahren gehört Pogačar schon jetzt in die Reihe der ganz Großen seines Sports.