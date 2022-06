Eine Operation sei »die beste Wahl« gewesen, »um so schnell wie möglich zum Wettkampf zurückzukehren, um sicherzustellen, dass alle Bänder richtig heilen, und um die volle Stabilität in meinem Sprunggelenk zurückzugewinnen«, schrieb Zverev in seinem Post. Prognosen zur möglichen Ausfallzeit gab der 25-Jährige nicht ab.