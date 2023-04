Der Titelverteidiger aus Dänemark war im Match vor Zverev dagegen erfolgreich und souverän in das Turnier gestartet. Rune besiegte Yannick Hanfmann aus Karlsruhe in seinem Achtelfinale nach 94 Minuten Spielzeit ungefährdet 6:3, 6:4. Der 19 Jahre alte Weltranglistensiebte ist in München an Nummer eins gesetzt. Die Kälte kümmerte ihn dabei nicht. »Ich komme aus Dänemark«, sagte er, »am Anfang der Saison gibt es dort Tage wie diese, und manchmal ist es noch schlimmer.«

Die 107. Auflage des Münchner ATP-Turniers muss nach Zverevs Aus ohne einen deutschen Viertelfinalisten auskommen. Vorjahres-Halbfinalist Oscar Otte aus Köln verlor überraschend gegen den Italiener Flavio Cobolli 0:6, 6:3, 3:6. Daniel Altmaier musste sich dem Russen Aslan Karazew 6:4, 6:7, 2:6 geschlagen geben. Lediglich das 3:6, 4:6 von Yannick Hanfmann gegen den Topgesetzten Holger Rune kam erwartet.