»Es wird etwas Besonderes sein«, sagte Zverev über das Turnier in seiner Heimatstadt, »Ich hoffe, dass wir das Stadion vollkriegen.«

US-Open-Teilnahme wird »sehr, sehr knapp«

Ob Zverev, der vergangenes Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im Einzelturnier gewann, auch schon die US Open mitspielen kann, ließ er offen. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt bereits am 29. August in New York City.

»Ich werde natürlich immer noch versuchen, die US Open zu schaffen, obwohl es sehr, sehr knapp wird«, sagte der Weltranglistenzweite. Er sei in seiner Genesung von der Bänderverletzung zwar weiter, als die Ärzte es erwartet hätten. In etwa zehn Tagen werde er die Entscheidung für oder gegen eine US-Open-Teilnahme treffen.