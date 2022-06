Olympiasieger Alexander Zverev hat sich im Halbfinale von Paris gegen Rafael Nadal am Freitag einen mehrfachen Bänderriss im rechten Fuß zugezogen. »Nach den ersten ärztlichen Untersuchungen sieht es so aus, als hätte ich mir mehrere Seitenbänder im rechten Fuß gerissen«, teilte Zverev am Samstag via Instagram mit.