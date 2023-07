Die Staatsanwaltschaft Berlin hat am 7. Juli beim Amtsgericht Tiergarten den Erlass eines Strafbefehls gegen den 26-Jährigen beantragt. Ihm werde Körperverletzung zur Last gelegt. Details zu den Vorwürfen nannte das Gericht nicht. Angebliche Geschädigte soll eine frühere Freundin von Zverev sein. Ihr Management erklärte in einer Mitteilung, sie habe keine finanziellen Forderungen gegen Zverev gestellt.