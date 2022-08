In der Literatur findet Petković Halt, obwohl sie das Schreiben als zweiteinsamste Tätigkeit bezeichnet – nach dem Tennis. In ihrer Kolumne formulierte sie viele kluge Gedanken über Einsamkeit, über Zweifel am eigenen Körper, über Identität oder über Superhelden.

Sie sollte also vorbereitet sein auf die Zeit danach. Oder eben auch nicht. Petković, die am liebsten Tennis spielen würde, »bis ich 50 bin«, wie sie Schmitt erzählte, fällt das Loslassen schwer. Womöglich sind die US Open doch nicht ihr letztes Turnier. »Ich lasse mir noch die Option offen, ein Turnier in Europa dranzuhängen, das ein bisschen näher zu meiner Familie und Freunden ist«, sagte Petković am Sonntag der ARD-Sportschau .

Vorbild Petković

Aber was bedeutet der Rücktritt für den deutschen Tennissport? Görges ist schon seit zwei Jahren im Ruhestand. Kerber erwartet ihr erstes Kind, will im kommenden Jahr auf den Court zurückkehren. Lisicki kämpft mit den Folgen zahlreicher Verletzungen und steht in der Weltrangliste derzeit auf Platz 451. Nun ist der seit Jahren beschworene Generationenwechsel endgültig da.

Petković hat in den vergangenen Jahren eine Art Mentorinnenrolle für junge deutsche Spielerinnen übernommen, vor allem für Jule Niemeier, der am ehesten der Sprung in die Top 50 der Weltrangliste zugetraut wird. »Spielerisch ist sie für mich eine absolute Top-20-Spielerin«, sagte Petković am Rande von Wimbledon über Niemeier. »Das weiß sie, das sage ich ihr jeden Tag sieben bis achtmal.«