Andy Murray hat den ersten Einzelsieg seit seiner zweiten Hüftoperation gefeiert. Der Brite gewann beim zweitklassigen "Rafa Nadal Open" Challenger-Turnier auf Mallorca in 42 Minuten gegen den 17 Jahre alten Franzosen Imran Sibille 6:0, 6:1.

Um nach seiner langen Verletzungspause wieder Matchpraxis zu sammeln, hatte sich die frühere Nummer eins der Tennis-Welt gegen eine mögliche Wildcard für die US Open entschieden. Stattdessen will er bei kleineren Turnieren wieder in Form kommen.

Die Gegensätze der beiden Kontrahenten waren enorm: Der Teenager Sibille wurde noch nie in der Einzel-Weltrangliste geführt und hat in seiner Karriere bislang 150 Dollar Preisgeld gewonnen - bei zwei Niederlagen im Doppel auf der drittklassigen ITF-Tour. Murrays Turniereinnahmen liegen hingegen bei mehr als 61 Millionen US-Dollar.

"Ich muss noch ein bisschen schneller werden"

Der 32-Jährige Murray, dem Anfang des Jahres ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt worden war, bestreitet auf Mallorca sein erstes Challenger-Turnier seit 2005.

Murray hatte Anfang Juni in London sein Comeback im Doppel bestritten, im August stand er erstmals in zwei Einzeln (gegen Richard Gasquet in Cincinnati und Tennys Sandgren in Winston-Salem) auf dem Court. Beide Male ging er als Verlierer vom Platz, in der Weltrangliste ist er auf Platz 328 abgerutscht.

"Ich muss noch ein bisschen schneller werden und mehr Matchpraxis bekommen, bevor ich auf dem Level mithalten kann", sagte Murray: "Deshalb habe ich mich dafür entschieden, ein Level tiefer anzutreten." Ihm sei gesagt worden, dass er nach zwölf Monaten immer noch Fortschritte sehen werde.