Der zweimalige Tennis-Olympiasieger Andy Murray gibt bei den Australian Open (20. Januar bis 2. Februar 2020) nach über einjähriger Abstinenz sein Comeback auf Grand-Slam-Ebene. Dies teilten die Organisatoren des Hartplatzturniers am Dienstag mit. Der frühere Weltranglistenerste hatte in der ersten Runde der Australian Open im Januar 2019 unter Schmerzen und Tränen sein letztes Einzel bei einem Grand Slam bestritten und zunächst sein Karriere-Ende angekündigt, ehe er nach einer Hüft-Operation und monatelangem Ausfall doch wieder in die Turnierszene eingestiegen war.

Für die erneute Teilnahme in Melbourne nutzt der auf Weltranglistenplatz 289 zurückgefallene Murray sein "Protected Ranking", das jedem länger verletzten Spieler der Profitour zusteht. Der Schotte war nach seiner Verletzung erst im August auf die ATP-Tour zurückgekehrt.

Nach Anlaufschwierigkeiten bei den ersten Turnieren spielte sich der 32-Jährige in der Vorwoche beim 500er-Turnier in Peking bis ins Viertelfinale, beim Masters in Shanghai erreichte er am Montag durch einen Dreisatz-Sieg gegen den Argentinier Juan Ignacio Londero die zweite Runde.

Bei den Australian Open stand Murray bereits fünfmal im Finale, verließ dabei aber jeweils als Verlierer den Platz.