Den Anschluss an die Besten schien der Schotte, inzwischen die Nummer 68 der Welt, nach seiner Hüft-OP verloren zu haben. Gegen Tsitsipas gelang Murray nun erstmals seit 2016, als er bei den World Tour Finals in London Novak Djoković bezwingen konnte, wieder ein Sieg im direkten Duell mit einem Top-5-Spieler. Murrays Lieblings-Grand-Slam in Wimbledon wird in diesem Jahr vom 27. Juni bis zum 11. Juli ausgetragen.