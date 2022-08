Angelique Kerber erwartet ihr erstes Kind. Dies bestätigte die 34 Jahre alte dreimalige Grand-Slam-Siegerin am Mittwoch bei Instagram. Die nächsten Monate werde sie »aus dem bestmöglichen Grund« nicht mehr als Tennisspielerin um die Welt reisen, schrieb die deutsche Nummer eins, die damit für die US Open absagen musste: »Ich wollte unbedingt bei den US Open antreten, habe letztendlich aber doch entschieden, dass zwei gegen eins kein fairer Wettkampf ist.«