+++ Tennis-Liveticker +++ Übersteht Kerber die erste Runde der US Open?

Angelique Kerber vs. Kristina Mladenovic Benjamin Knaack Game Angelique Kerber Das ging schnell: Kerber gewinnt das erste Spiel zu null. Angelique Kerber vs. Kristina Mladenovic Benjamin Knaack Es geht los! Angelique Kerber vs. Kristina Mladenovic Benjamin Knaack Livecast started! Angelique Kerber vs. Kristina Mladenovic 8/26/19 3:01 PM Benjamin Knaack Ein ganz anderes Jahr hat hingegen Kerbers Kontrahentin Mladenovic hinter sich: Sie gewann die French Open und eroberte zwischenzeitlich die Nummer eins der Weltrangliste - allerdings im Doppel. Im Einzelwettbewerb sind zwei Viertelfinals (2015, 2017) bei Grand-Slam-Turnieren bislang das beste Ergebnis. Angelique Kerber vs. Kristina Mladenovic 8/26/19 3:01 PM Benjamin Knaack Kerbers Bilanz bei den Grand-Slam-Turnieren in diesem Jahr: Viertrunden-Aus bei den Australian Open, Erstrunden-Aus bei den French Open, Zweitrunden-Aus in Wimbledon. Für den Anspruch der Deutschen war das natürlich zu wenig. Gelingt ihr noch ein versöhnlicher Abschluss des Jahres in New York? Angelique Kerber vs. Kristina Mladenovic 8/26/19 3:00 PM Benjamin Knaack Guten Abend, liebe Tennis-Fans. Herzlich willkommen zum US-Open-Liveticker von SPIEGEL ONLINE. Hier erfahren Sie alles Wichtige zur Erstrundenbegegnung von Angelique Kerber. Die Deutsche trifft auf die Französin Kristina Mladenovic, die an Position 54 der Weltrangliste steht (Kerber ist auf Platz 14). Show more Tickaroo Liveblog Software