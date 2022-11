ATP Finals Djoković nimmt Kurs auf den Titel – und eine Rekordprämie

Djoković kann mit dem sechsten Triumph beim Saisonabschluss der besten acht Tennisprofis des Jahres mit dem inzwischen zurückgetretenen Rekordhalter Roger Federer aus der Schweiz gleichziehen. Da er auch in der Vorrunde des diesjährigen Turniers unbesiegt blieb, würde er im Erfolgsfall die ATP-Tour-Rekordprämie in Höhe von 4,74 Millionen US-Dollar erhalten. In der Vorschlussrunde wirkte der Serbe nicht unantastbar, entschied am Ende die entscheidenden Punkte jedoch für sich.