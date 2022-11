Sieg gegen Ruud nun Pflicht

Der 35-Jährige hatte sich bereits in seinem Auftaktmatch dem Amerikaner Taylor Fritz geschlagen geben müssen und liegt mit einem verbleibenden Match gegen den Norweger Casper Ruud am Ende der Gruppe. Nur bei einem Sieg bestehen noch theoretische Chancen aufs Weiterkommen. Ruud spielt am Abend (21 Uhr) sein zweites Gruppenspiel gegen Fritz.