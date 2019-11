Federer wirft Djokovic bei ATP Finals raus Der Aufschläger

Szene des Spiels: Als Novak Djokovic den letzten Ball ins Netz tropfen ließ, brüllte Roger Federer dem Serben seine Freude entgegen. Der Schweizer ballte die Faust, lief dann aber schnell auf seinen Gegner zu und gab ihm die Hand. Djokovic reagierte kühl, verzog keine Miene und akzeptierte seine Niederlage. Wenige Augenblicke später war er schon in der Kabine verschwunden.

Das Ergebnis: Im dritten Gruppenspiel bei den ATP Finals in London gewann Federer 6:4, 6:3 gegen Djokovic und zieht ins Halbfinale ein - zum 16. Mal bei seiner 17. Teilnahme.

Serie beendet: Seit November 2015 hatte Federer kein Spiel mehr gegen Djokovic gewonnen. Damals besiegte der Schweizer den Serben ebenfalls im Gruppenspiel der ATP Finals 7:5, 6:2. Das Endspiel 2015 verlor Federer dann wiederum gegen Djokovic - und blieb bis heute ohne Sieg gegen die aktuelle Nummer zwei der Welt. "Ich könnte gerade nicht glücklicher sein", sagte Federer nun: "Ich habe es genossen und unglaublich gespielt."

Der erste Satz: Es bahnte sich ein ausgeglichenes, spannendes Match zweier Topspieler an - zumindest wenn man nach dem ersten Spiel urteilen wollte. Beim Stand von 40:40 kämpften die beiden Stars um die erste Führung, nach sieben Minuten ging der Punkt an Djokovic. Bedeutung für die Partie hatte das dann aber kaum. Federer gelang später das erste Break zur 2:1-Führung. Djokovic konnte das nicht mehr aufholen - auch weil er sich zu viele Fehler leistete. Insgesamt 19 unforced Errors unterliefen ihm im gesamten Spiel, viel zu viele für sein Niveau.

Der Aufschlag: Federer trat in seinen Aufschlagspielen enorm stark auf, lediglich drei Punkte gab er im ersten Satz ab, wenn er den Ball in der Hand hatte. Insgesamt schlug der Schweizer zwölf Asse. Dagegen fand Djokovic die gesamte Partie über kein Mittel.

Reuters/Tony OBrien Novak Djokovic resignierte

Das Finale: Der nächste Satz begann wie der erste mit einem engen Spiel - erneut mit dem besseren Ende für Djokovic. Und tatsächlich schien es kurz so, als könne der 32-Jährige eine Aufholjagd starten. 48 Minuten waren gespielt, als es bei Aufschlag Federer erstmals 40:40 stand. Djokovic war nah am Break, doch das verhinderte Federer. Es war der Schlüsselmoment das Spiels. Danach gelang dem 38-Jährigen das Break, die Führung gab er nicht mehr her. Nach 1:13 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball.

Kalter Djoker: Djokovic schien das gesamte Spiel über emotionslos. Weder Ärger noch Frust waren in seinem Gesicht zu sehen, in den letzten Spielen ließ er die Niederlage dann über sich ergehen. Nach zwei Niederlagen und einem Sieg schied Djokovic bei den ATP Finals aus und wird das Jahr nicht als Weltranglistenerster beenden. Die Ehre wird Rafael Nadal zu Teil. Nichtsdestotrotz kann Djokovic sich 2019 über die Siege bei den Australian Open und in Wimbledon freuen.

Erfolgsgeheimnis: Im Finale von Wimbledon hatte Federer eine bittere Niederlage gegen Djokovic einstecken müssen. Auf die Frage, was er dieses Mal anders gemacht habe, antwortete Federer vor den 18.000 Fans in der Arena: "Diesmal habe ich den Punkt beim Matchball gemacht." Tennis kann so einfach sein.

Wie geht es weiter? Roger Federer zählt spätestens nach dieser dominanten Leistung zu den Favoriten auf den Sieg in London. Im Halbfinale stehen neben ihm noch Gruppengegner Dominic Thiem und aus der zweiten Gruppe Stefanos Tsitsipas. Um den letzten Platz unter den Top-Vier kämpfen am Freitag Rafael Nadal und Alexander Zverev im Fernduell. Zverev spielt gegen Daniil Medwedew, Nadal gegen Tsitsipas.