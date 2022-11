Zuvor hatte der Norweger Casper Ruud seinen Auftakt gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime 7:6 (7:4), 6:4 gewonnen. Ruud verwandelte nach 1:51 Stunden seinen ersten Matchball. Er hatte in diesem Jahr sowohl bei den French Open in Paris als auch bei den US Open in New York das Finale erreicht.

Titelverteidiger Alexander Zverev fehlt beim Saisonabschluss der acht besten Tennis-Profis des Jahres wegen seiner Fußverletzung.