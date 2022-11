Dem früheren Weltranglisten-Ersten Djoković reichte auch eine Satzführung und ein Break zum 3:1 im entscheidenden dritten Durchgang nicht.

Der junge Herausforderer glich in seinem vierten Endspiel in Serie wieder aus, ging mit 6:5 in Führung und verwandelte nach 2:34 Stunden und mehreren abgewehrten Breakchancen seinen zweiten Matchball. Damit sicherte er sich ein Preisgeld von 836.355 Euro.