Mitten in der bislang wohl längsten Verletzungspause seiner Karriere hat Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev die beste Platzierung seiner bisherigen Laufbahn erreicht. In der am Montag veröffentlichten ATP-Weltrangliste liegt der 25-Jährige auf Platz zwei. Nur der Russe Daniil Medwedew, der den Serben Novak Djoković an der Spitze abgelöst hat, rangiert noch vor Zverev.