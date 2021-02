Datenanalyse Icon: Spiegel Plus Williams, Graf, Navratilova – wer ist die beste Tennisspielerin der Geschichte?

Serena Williams peilt in Melbourne ihren 24. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier an. Viele halten sie schon jetzt für die beste Spielerin aller Zeiten. Aber stimmt das auch? Ein historischer Vergleich in Zahlen.