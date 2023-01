Für Siegemund ist es der erste Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier seit ihrer Viertelfinalteilnahme bei den French Open 2020. Sie trifft nun auf Irina-Camelia Begu aus Rumänien.

Favoritensiege für Gauff und Tsitsipas

Die 18-jährige Coco Gauff ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat die 20-jährige Britin Emma Raducanu 6:3, 7:6 (7:4) bezwungen. Raducanu hat damit weiterhin nach ihrem Titel bei den US Open nie mehr über die zweite Runde eines Grand-Slam-Tuniers hinaus geschafft.

Stefanos Tsitsipas, an Nummer drei gesetzt, gewann gegen Rinky Hijikata locker in drei Sätzen: 6:3, 6:0, 6:2 hieß es am Ende für den Griechen. Auch die Nummer sieben Daniil Medwedew qualifizierte sich problemlos für die nächste Runde (7:5, 6:2, 6:2 gegen John Millman), während der an Sechs gesetzt Kanadier FélixAuger-Aliassime Schwerstarbeit leisten musste: Er gewann erst nach 0:2-Satzrückstand in fünf Sätzen gegen den Slowaken Alex Molčanm 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.