Murray gewann die ersten beiden Sätze in weniger als anderthalb Stunden, bevor der stark aufschlagende Berrettini das Spiel drehte und das Match in den fünften Satz brachte, in dem er beim Stand von 5:4 sogar bis auf einen Punkt an den Sieg herankam, dann aber beim Matchball ins Straucheln geriet und eine einfache Rückhand verschlug.

Netzroller zum Sieg

Die Entscheidung fiel dann im Tiebreak des fünften Satzes – und sie fiel auf eine für das packende Match typische Art: Ein Netzroller brachte Murray, dem Goldmedaillengewinner im olympischen Herreneinzel 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro, den Sieg.