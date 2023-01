Jabeur ist schon draußen

Die Weltranglistenzweite Ons Jabeur ist hingegen bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Tunesierin, die im Vorjahr in Wimbledon und bei den US Open das Finale erreicht hatte, musste sich in der Night Session der Tschechin Marketa Vondrousova mit 1:6, 7:5, 1:6 geschlagen geben.

Die an Nummer zwei gesetzte Jabeur leistete sich in der Spielzeit von 1:42 Stunden insgesamt 50 unerzwungene Fehler. Vondrousova trifft in der dritten Runde auf ihre Landsfrau Linda Fruhvirtova.