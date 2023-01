Djoković ist am Freitag in seinem insgesamt 44. Grand-Slam-Halbfinale der klare Favorit gegen Tommy Paul. Der Weltranglisten-35. hatte sich zuvor gegen Landsmann Ben Shelton 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4 durchgesetzt und als erster US-Amerikaner seit 14 Jahren die Runde der besten Vier von Melbourne erreicht. Dies war zuletzt Andy Roddick 2009 gelungen. »Jeder träumt davon, wenn er mit dem Tennisspielen anfängt. Ich kann nicht glauben, dass ich es geschafft habe«, sagte Paul. Djoković hat alle seine bisherigen neun Halbfinals in Melbourne gewonnen.